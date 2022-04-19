YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

19.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 260 arıcıya bahar aylarında arıların beslenmelerinde kullanmaları için 54 ton şeker desteği verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türk Şeker AŞ ve Bilecik Arıcılar Birliğinin ortak çalışmasıyla il genelinde bal üreticilerinin ilkbahar ve sonbaharda arı beslemesinde kullanmaları amacıyla şeker desteklemesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, arıcılık faaliyetlerindeki girdi maliyetlerinin yükselmesi dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimdeki artış ivmesini hızlandırmak için yapılan planlama çerçevesinde bahar aylarında arıların yaşamlarını sürdürmeleri için beslenmelerinde kullanılacak şekerin devlet desteği ile üreticilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, sektörel gelişim ışığında arıcıların bahar dönemlerinde ihtiyaç duydukları şeker desteğini yaklaşık yüzde 50 hibeyle sağladıklarını vurgulayarak, "Bilecik merkez ve 7 ilçemizde toplamda 260 üreticimize 54 ton şeker desteği sağlıyoruz. 50 kiloluk çuvallar halinde 1080 çuval şekeri hemen hemen 11 bin arı kovanına yetecek şekilde dağıtımını planladık. İhtiyaçları doğrultusunda her zaman üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlarDededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladıÇaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandıKırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:04
İkindi
16:48
Akşam
19:49
Yatsı
21:14
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”

Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.