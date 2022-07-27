Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tarihi eser operasyonunda Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 262 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 4 zanlının, tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüpheliler R.B, O.Ç, S.Ş. ve H.E'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Yapılan aramada 262 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikkelerin incelenmek üzere müzeye teslim edileceği öğrenildi.



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