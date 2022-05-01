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Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yeniden yaşatıldı

01.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnhisar ilçesinde bayram arifesinde yapılan gelenek kapsamında köy meydanında toplanan vatandaşlar, sandalyelere oturtulan yüzlerce çocuğun ellerindeki poşetlere şeker ve çikolata bıraktı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde arife günleri yapılan "şeker atma" geleneği 6 asırdır sürdürülüyor.

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki 250 kişinin yaşadığı Koyunlu köyünde asırlardır devam eden gelenekte, arife günü köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı daha sonra büyükler, ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

Salgın nedeniyle 2 yıl ara verilen etkinliğe bu sene büyük ilgi oldu. Çevre illerden de gelen yüzlerce vatandaş, köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı.

Etkinliğin ardından toplu olarak mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, iki yıldır salgın nedeniyle çocukların bayrama buruk girdiğini belirterek, "Adeta çocuklar bugünden bayramı yaşadı. İki günlük hazırlık yaptık. Türkiye'de birçok ilden hemşehrilerimiz bugün bu etkinlik için geldi." diye konuştu.

Her sene köyün gençleri olarak bugünü iple çektiklerini dile getiren Batuhan Ertürk, "Bugün sabahın erken saatlerinde köyümüzde bulunuyoruz. Uzun yıllardır bozulmaması bizi mutlu ediyor. Biz bu sandalyelerde her sene elimize poşetler alıp şeker verilmesini bekledik. Şimdi de kardeşlerimiz bekliyor." dedi.

Nurşen Çakır, torunlarının kendisini ziyarete gelmesiyle duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Ben yarın bayram istemem, benim bayramım bugün. Ben şimdi çocuk gibi bugünü bekliyorum. İçimden ağlamak geliyor. İki senedir yapamadık. Allah bu sene nasip etti çok şükür.'' ifadesini kullandı.

8 yaşındaki Zeynep İzmit, büyüklerin ellerindeki poşetlere şeker doldurduğunu kaydederek, "Daha önce bir kez geldim. Heyecanlı oluyor, şekerlerin hepsini yiyeceğim." açıklamasında bulundu.

10 yaşındaki Mehmet Yusuf da ilk defa böyle bir yere geldiğini söyledi, "Adeta şeker yağıyor. Dişlerim çürüyebilir ama şekerlerin hepsini yemeyi düşünüyorum." dedi.

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