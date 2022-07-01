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Bilecik'te acemi erler yemin etti

01.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te acemi erler yemin etti

BİLECİK (AA) - Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi.

Vali Vekili Akgün Corav, tören alanında yaptığı konuşmada, huzurun ve güvenin teminatı olan jandarma teşkilatına katılan Mehmetçiklerin ve ailelerinin gururlu günlerine tanıklık ettiklerini söyledi.

Eğitim Alay Komutan Vekili Yarbay Hacı Mehmet Demir ise erlerin andının vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamına geldiğini vurguladı.

Demir, "Jandarma teşkilatı daima devletinin ve milletinin emrinde olmuş ve olmaya devam edecektir. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasının ardından oğulları ile aynı yerde vatani görevini yapanlara hediye verildi.

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Bandosunun marşlar çaldığı tören, 2 bin 439 acemi erin yemin etmesi ve resmigeçitle sona erdi.

Törene, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile askerlerin aileleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Asker eğitim jandarma yemin

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