YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te damper kapağı aniden açılan kamyonun sürücüsü çakıl taşlarının altında kalarak öldü

Bilecik'te damper kapağı aniden açılan kamyonun sürücüsü çakıl taşlarının altında kalarak öldü

20.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te damper kapağı aniden açılan kamyonun sürücüsü çakıl taşlarının altında kalarak öldü

Bilecik'te damper kapağı aniden açılan kamyonun sürücüsü çakıl taşlarının altında kalarak öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te damper kapağının aniden açılması sonucu çakıl taşlarının altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Elmabahçe köyünde baraj göleti yapım şantiyesinde şoför olarak çalışan 62 yaşındaki Erdoğan Gür, 06 DDY 233 plakalı kamyon ile inşaat sahasına çakıl taşı boşaltmak için damperi kaldırdı.

Gür, arka kapağın açılmaması üzerine kapağı açmak için kamyonun arka kısmına geçti. Gür, kamyonun arkasına geçtiği esnada kapağın aniden açılması sonucu çakıl taşlarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Gür'ün cenazesi, otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandıBilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da vatandaş ve esnafla buluştuİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da vatandaş ve esnafla buluştu
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladıÇekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladı
Anahtar Kelimeler:
çakıl taşları damper ölü surucu

Bilecik Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
19:58
Yatsı
21:25
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.