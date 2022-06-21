Bilecik'te doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde dün etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Pazaryeri ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve dolunun ardından Dereköy Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle bölgedeki bazı ayçiçeği, şerbetçiotu ve fasulye ekili alanlar zarar gördü.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve yetkililer, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sert, AA muhabirine, dolu nedeniyle ilçedeki Avşar ve Ümmet bölgeleri, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki ekili alanlarda hasar oluştuğunu söyledi.

Müdürlük olarak tüm ekiplerle zarar gören alanlarda incelemeler yaptıklarını kaydeden Sert, "Zararı tespit edip gerekli yardımları yapmaya çalışıyoruz. Her daim vatandaşımızın yanındayız. İncelemelerimiz sonunda gerekli geri dönüşleri sağlayacağız. Ayrıca bu sabaha karşı yine şiddetli bir yağış sonrası Dereköy köyü deresinin taşmasıyla dere kenarındaki birçok tarla sular altında kalarak zarar gördü. İnşallah zarar bu kadarıyla kalır, daha fazla büyümez." diye konuştu.

Ekili ürünü taşkın nedeniyle zarar gören Dereköy sakinlerinden Halil Senaver ise şiddetli yağış sonucu derenin taştığını belirterek, "Yağış sonrası dere taştı ve ürünlerimizi mahvetti." dedi.

Ahmetler köyü sakinlerinden Celal Doğan da 7 dekar alanda ekimini yaptığı ayçiçeğinin zarar gördüğünü kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pazaryeri, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde dün etkili olan dolu ve şiddetli yağışlar nedeniyle tarım alanlarında zarar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik ekiplerinin zarar gören tarım alanlarını yerinde incelediği ifade edilerek,"Hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kısa sürede tamamlanarak bakanlığa gönderilecektir." değerlendirmesine yer verildi.

