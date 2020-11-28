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Bilecik’te durdurulan araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildi

BİLECİK HABERLERİ  | 28.11.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde durdurulan araç içinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı.

Bilecik’te durdurulan araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde durdurulan araç içinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu araç içinde yapılan aramalarda 94,5 gram esrar ve 125 mililitre ketamin isimli sentetik ecza ele geçirildi. Olayın ardından Gözaltına alınan S.A.K. ile İ.S.T. hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyette yaptığı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.A.K. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli İ.S.T. ise Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tip Kapalı cezaevine gönderildi.

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