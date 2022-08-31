Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, kapı kilitlenince evde mahsur kalan 5 aylık bebeği kurtardı.

Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan 5 aylık Kadir Arslan, ablası dışarı çıktıktan sonra kapının aniden kapanması sonucu evde mahsur kaldı.

Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen baba da kapıyı açamayınca Bilecik Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, 5 aylık bebeği yangın merdiveniyle balkondan eve girerek kurtardı.

İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz