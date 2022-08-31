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Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

31.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, kapı kilitlenince evde mahsur kalan 5 aylık bebeği kurtardı.

Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan 5 aylık Kadir Arslan, ablası dışarı çıktıktan sonra kapının aniden kapanması sonucu evde mahsur kaldı.

Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen baba da kapıyı açamayınca Bilecik Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, 5 aylık bebeği yangın merdiveniyle balkondan eve girerek kurtardı.

İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye 5 aylik bebek kurtarma

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