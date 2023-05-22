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Bilecik’te gölete atlayarak intihara teşebbüs eden şahıs kurtarıldı

22.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te gölete girerek intihara teşebbüs eden şahıs AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Bilecik’te gölete atlayarak intihara teşebbüs eden şahıs kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Bilecik Pelitözü Gölpark’ta alkollü olduğu iddia edilen 42 yaşındaki Hüseyin Ç., aracıyla geldiği gölet kenarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı suya girerek intihar etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 42 yaşındaki adamı AFAD ve su dalgıç ekipleri kontrol altına alarak ikna etmeye çalıştı. Uğraşlar sonucu ikna edilen adamı sudan AFAD ekipleri çıkardı. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sonrası Hüseyin Ç. kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı

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Bilecik Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Gül eczanesi
Bozuyuk
Cebeci eczanesi
Golpazari
Hayat eczanesi
Pazaryeri
Arif eczanesi
Merkez
Kardeşler eczanesi
Sogut
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