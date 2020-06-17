Bilecik'te heyelan tehdidi altındaki 700 yıllık imarethane taşınacak

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, binanın bakım ve onarımı yerinde mümkün olmadığından tespit edilecek başka bir alana taşınma sına karar verildiğini aktaran Kocabıçak, şöyle konuştu:

Binanın yoksullara ve garibanlara hizmet vermek amacıyla inşa edildiğini belirten Kocabıçak, İpek Yolu'nu kullanan kervanlara da konaklama ve iaşe sağladığını anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, AA muhabirine, tarihi binanın Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi eserlerinden olduğunu söyledi.

"Bunun üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerince tespit edilecek yeni bir yere taşınması için çalışmalarımız sürüyor. Yapının parçaları tek tek aslına uygun şekilde sökülüp numaralandırılarak taşınacak. Tarihimize sahip çıkacağız."

- Döneminin özelliklerini yansıtan mimariye sahip

Osmanlılar zamanında aşevi amacıyla kullanılan Bilecik'teki tarihi Orhan Gazi İmareti, dönemin mimari özelliklerini yansıtan ilk uygulamalardan biri olarak biliniyor.

Orhan Gazi'nin diğer yapılarına benzerliğinden ve ismine dayanılarak hükümranlığı dönemine tarihlendirilen yapı, 1966 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarıldı.

İmaretin doğu ve batı cephelerindeki tonoz izlerinden, bu iki yöndeki kanatlarının özgün halinde orta bölümden daha alçak tutulduğu, dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü olduğu görülüyor.

Dikdörtgen planlı olup arka arkaya iki kubbeyle örtülen yapının yakınındaki mezarlıkta geçen yıl heyelan meydana gelmişti.

