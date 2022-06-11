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Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

11.06.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi'ndeki iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle iş yerinin üstündeki 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Dumandan etkilenen iş yerinde çalışan Emir Y'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

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