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Bilecik'te kaybolan çocuk 8 saat sonra Sakarya'da bulundu

24.08.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: - "Bu saate kadar tüm halk, çocuğu aramak için seferber olmuştu. Allah'a şükürler olsun ki çocuk, sağ salim bulundu. Hepimizin gözü aydın olsun"

Bilecik'te kaybolan çocuk 8 saat sonra Sakarya'da bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nde bulundu.

E.F.Y. dün İnönü Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgede AFAD, ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyeleri, polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Belediye hoparlöründen kayıp E.F.Y'nin üzerinde bulunan kıyafetler tarif edilerek vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

İlçe merkezinde vatandaşlar arama çalışmalarına destek vererek ikamet ettikleri yerlerde arama yaptı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Toy da kayıp çocuğun evine gelerek ailesiyle görüştü.

Konuşma güçlüğü de bulunan E.F.Y, 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nde bulundu. Kayıp çocuğun, polis ekipleri tarafından çevre illere yapılan duyuru ile tespit edilerek bulunduğu öğrenildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, kayıp çocuğun sağ salim Sakarya'da terminalde bulunduğunu söyledi.

Kayıp çocuğun ailesine teslim edilmek üzere işlemlere başlanıldığını kaydeden Şahin, "Bu konuda emeği bulunan AFAD'a, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, İlçe Jandarma Komutanlığımıza, belediye personelimize ve tüm Osmaneli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar tüm halk, çocuğu aramak için seferber olmuştu. Allah'a şükürler olsun ki çocuk, sağ salim bulundu. Hepimizin gözü aydın olsun." diye konuştu.

E.F.Y. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek.

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