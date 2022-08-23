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Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

23.08.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki çocuğu aramak için çalışma başlatıldı.

E.F.Y. bugün İnönü Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgede AFAD, polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Toy da kayıp çocuğun evine gelerek ailesiyle görüştü.

Çocuğun konuşma güçlüğü çektiği ifade edildi.

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