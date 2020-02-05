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Bilecik’te ’Kıvırcık Koyun Irkı’ projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bilecik’te "Kıvırcık Koyun Irkının Halk Elinde Hayvan Islahı" projesi 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Proje Genel Koordinatörü Veysel Serkan Günbey, Hayvan Sağlığı, Yetiştirici ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Proje Lideri Ergenekon Oğuz, Birlik Başkanı Cemil İnce ile projeye dahil olan yetiştiriciler katıldı."Projenin amacının doğru verim ve buna bağlı olarak hayvan ıslahı"Bilecik’te 2012 yılında bu yana projenin yürütüldüğünü ve bugün de 2020 yılının değerlendirmesi yapıldığı anlatan İl Müdürü Yoldaş, "2012 yılında başlatılana projemiz bugüne kadar sahada yürütülen en büyük ölçekli ve aynı zamanda çok paydaşlı uygulama projesi oldu.

Bilecik’te "Kıvırcık Koyun Irkının Halk Elinde Hayvan Islahı" projesi 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Proje Genel Koordinatörü Veysel Serkan Günbey, Hayvan Sağlığı, Yetiştirici ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Proje Lideri Ergenekon Oğuz, Birlik Başkanı Cemil İnce ile projeye dahil olan yetiştiriciler katıldı.

"Projenin amacının doğru verim ve buna bağlı olarak hayvan ıslahı"
Bilecik’te 2012 yılında bu yana projenin yürütüldüğünü ve bugün de 2020 yılının değerlendirmesi yapıldığı anlatan İl Müdürü Yoldaş, "2012 yılında başlatılana projemiz bugüne kadar sahada yürütülen en büyük ölçekli ve aynı zamanda çok paydaşlı uygulama projesi oldu. Projenin amacının doğru verim kayıtları ve buna bağlı olarak hayvan ıslahı esasına dayandığı için esas olan verim kayıtlarının, toplanması ve bu kayıtların tutulması noktasında da yetiştiricinin son derece hassas ve dikkatli olması gerekli" dedi.
Ayrıca toplantıda, 2019 yılı destekleme çalışmaları gözden geçirilerek üreticilerin eksiklerinin giderilmesi için yapılması gerekenler aktarıldı. Ardından 2019 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek 2020 yılının planlaması yapıldı.

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