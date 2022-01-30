Bilecik'te Kızak Festivali düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kızak Festivali'ne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.

Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Erdinç Gesge'nin girişimleriyle düzenlenen festivale, Bilecik'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir gibi birçok kentten de vatandaşlar katıldı.

Festival alanındaki kızaklara binen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

İl Genel Meclisi Üyesi Erdinç Gesge, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali gençlerin, çocukların köylerini görmeleri ve tanımaları amacıyla 3 yıl önce başlattıklarını söyledi.

Her sene festivale olan katılımın arttığını vurgulayan Gesge, "7'den 77'e herkes kızağını alıp, geliyor. Burada birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş oluyoruz. Hasret gidermiş oluyoruz. Geçen sene pandemi nedeniyle yapamamıştık. Pandeminin ardından bu sene nasip oldu. Mevlam güzel bir bereket verdi. Festivali bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah." diye konuştu.

Festival için Balıkesir'den gelen Esma Kartal ise çocuklarının isteği üzerine kızakla kaydıklarını ifade etti.

Yarıyıl tatilini değerlendirmek istediklerini kaydeden Kartal, "Çocuklarımız mutlu oldu. Balıkesir'de bu kadar kar görmemiştik. Burası Uludağ gibi. Böylesine bir güzellik nerede var?" dedi.

Ailesiyle birlikte kızak kaymak için Kandilli köyüne gelen 9 yaşındaki Yusuf Kartal da kızakla kaymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

