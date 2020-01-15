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  4. Bilecik’te konut satışları arttı

Bilecik’te konut satışları arttı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında, 2018 Aralık ayına göre yüzde 62,9 oranında artarak 531 adet oldu.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te konut satışlarında 2019 Aralık ayında konutların 261 adedi İlk defa (ilk el satış), 270 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında, 2018 Aralık ayına göre yüzde 62,9 oranında artarak 531 adet oldu.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te konut satışlarında 2019 Aralık ayında konutların 261 adedi İlk defa (ilk el satış), 270 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 531 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 427,6 oranında artarak 153 adet, diğer satışlar ise yüzde 27,3 oranında artarak 378 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 153 konutun 59 adedi ilk satış, 94 adedi ise ikinci el satış oldu.
Öte yandan, Türkiye’de 2019 Aralık ayında 202 bin 74 konut satıldı.

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Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
Sogut
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