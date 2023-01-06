Bilecik’te motosiklet ve otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Kaza; Bilecik merkez Eğitim Tugay Komutanlığı 1 nolu Nizamiye önünde meydana geldi. Abdulhamithan Bulvarı üzerinden Merkez istikametine seyir halindeki Mehmet K. (23) yönetimindeki 11 ABJ 043 plakalı motosiklet, Tugay 1 Nolu Nizamiye önüne geldiğinde yolun sağ şeridinde seyir halinde olup Nizamiye önüne sağa geçmekte olan sürücü Sedat T. (31) yönetimindeki 16 ATG 724 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücü Mehmet K. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.