Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen kamu görevlisi avukatın yakalandığı operasyona ait görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep edildiği iddiası üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.

Şubat ayında usulsüz arazi satışı için bir kafede 500 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan kamuda görevli avukat A.Y'nin, çanta içindeki paraları alırken çekilen görüntüleri de soruşturma delilleri arasında değerlendirildi.

Operasyona ait görüntülerde, seri numaraları alınmış 500 bin liranın avukata verilmesi, içinde para olan çantayı alan A.Y'nin kafeden çıktığı esnada jandarma tarafından gözaltına alınması yansıdı.

Ekiplerin içinde seri numaraları alınmış 500 bin liraya el koyduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Savcılıkça soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ilgi mahkemeye sunulduğu ancak henüz kabul edilmediği öğrenildi.

