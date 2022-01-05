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Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi

05.01.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin içinde 6 şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 705 sikke, 5 adet obje, bir adet büyüteç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Olcay Eczanesi
Merkez
(04.01.2022 18:30 / 05.01.2022 08:30) Eczanesi
040120221830050120220830
Olcay Eczanesi
Merkez
(04.01.2022 18:30 / 05.01.2022 08:30) Eczanesi
040120221830050120220830
Olcay Eczanesi
Merkez
(04.01.2022 18:30 / 05.01.2022 08:30) Eczanesi
040120221830050120220830
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