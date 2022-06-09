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Bilecik'te tarım aleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

09.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te tarım aleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarım aleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım aleti çalındığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler M.T.Ö, N.C.K. ve A.Ü'yü çalınan tarım aleti ile birlikte yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.C.K. ve A.Ü. tutuklandı, M.T.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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