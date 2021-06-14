Bilecik'te tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Dereli Damları mevkisindeki tarlasını süren Enver Uysal'ın kullandığı 11 AK 080 plakalı traktör, kayarak ters devrildi.

Uysal'ın traktörün altında kaldığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce öldüğü belirlenen sürücünün cansız bedeni, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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