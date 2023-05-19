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Bilecik'te üniversite ve lise öğrencileri kamikaze İHA geliştirdi

19.05.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle eğitim alan lise ve üniversite öğrencilerinin tasarladığı kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) test uçuşları gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yerleşkesi'nde kompozit eğitimi alan 35 lise ve 10 üniversite öğrencisi, 5 kamikaze İHA geliştirdi. Öğrencilerin tasarım ve üretimini yaptığı kamikaze İHA'ların yük taşıma, hız ve menzil kapasitelerinin artırılması için çalışmalar sürüyor.

Test uçuşları yapılan İHA'lar için düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamada bulunan BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerine katkıda bulunmak amacıyla son 3 yılda 3 farklı proje geliştirdiklerini söyledi.

Baykar gibi savunma şirketlerinin üretim altyapılarına benzer kapasitede gençlerle üretim sağladıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"İlk prototip üretimi 3,1 kilogram olan kamikaze İHA, toplamda 4 kilogram ağırlıkla kalkış yaptı. Uçuş testleri ve taksi çalışmaları tamamlandı. Ağırlığı yüzde 20 hafifletilerek 2,5 kilograma indirilen 'Alfa Kurt' adlı kamikaze İHA vakum inflamasyon yöntemleri ve nitelikli materyal kullanılarak 1,8 kilogram ağırlığa düşürülecek. Böylece 5,5 kilograma kadar faydalı yük ve pil taşıması hedeflenmektedir."

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