YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Köksal Ş. idaresindeki 11 EP 019 plakalı kamyonet, Metin O'nun (50) kullandığı 11 AAJ 147 plakalı yolcu midibüsü ve Erkan Ö. (34) yönetimindeki 11 AAP 506 plakalı otomobil, Sakarya-Bilecik yolundaki Gülümbe rampalarında çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Köksal Ş. ve aynı araçta bulunan Efe Ş, otomobil sürücüsü Erkan Ö. ile aynı araçtaki Davron Z. ve Hasan K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan Sakarya-Bilecik kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araç geçişine açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte yeni sevgilisi İşte yeni sevgilisi
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, "Aramıza giren mesafe sorumluluklarımızın yerine getirilmesine engel olamayacak"

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:22
Yatsı
22:02

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bilecik saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Bilecik saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.