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Bilecik’te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

05.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Hasan Nuri C. idaresindeki 16 ATU 662 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Araç park halinde 34 PBZ 50 ile 35 AYL 627 plaka otomobillere çarptı.

Kazada yaralanan Hasan Nuri C. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sigortanın olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan araca, geçtiğimiz günlerde çarşı merkezinde tehlikeli bir şekilde el fireni çekip kaydırıldığı için cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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