Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Kütahya'da defnedildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu hayatını kaybeden işçilerden Enver Güler'in cenazesi, Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Güler'in naaşı, Eskişehir Şehir Hastanesindeki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Kırgıl köyüne getirildi.

Enver Güler'in cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla Kırgıl Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yaralanan 3 işçiden Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde, Enver Güler (37) Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti. G.T. Eskişehir'de tedavi altına alınmıştı.



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