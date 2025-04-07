Bileğini bükebilen yok! Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası tam 6 maçtır yenilmiyor

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 26. haftasında, Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab, Al Wehda ile deplasmanda karşılaştı. King Abdulaziz Sports City Stadyumu’nda oynanan maçı, konuk ekip Al Shabab 3-1’lik skorla kazandı.

Al Shabab’ın galibiyet golleri 20. dakikada Abderrazak Hamdallah, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara’dan geldi. Ev sahibi Al Wehda’nın tek golünü ise 61. dakikada Craig Goodwin filelere gönderdi.

6 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Terim’in ekibi, bu zaferle puanını 46’ya yükseltti; Al Wehda ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab, sahasında Al Kholood ile karşılaşacak. Al Wehda ise Damac FC’ye konuk olacak.