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Bileğini bükebilen yok! Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası tam 6 maçtır yenilmiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 12:43
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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'da sürdüren tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, buradaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Bileğini bükebilen yok! Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası tam 6 maçtır yenilmiyor

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 26. haftasında, Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab, Al Wehda ile deplasmanda karşılaştı. King Abdulaziz Sports City Stadyumu’nda oynanan maçı, konuk ekip Al Shabab 3-1’lik skorla kazandı.

Al Shabab’ın galibiyet golleri 20. dakikada Abderrazak Hamdallah, 69. dakikada Mohammed Al Shwirekh ve 71. dakikada Haroune Camara’dan geldi. Ev sahibi Al Wehda’nın tek golünü ise 61. dakikada Craig Goodwin filelere gönderdi.

6 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

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Bu sonuçla birlikte Al Shabab, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Terim’in ekibi, bu zaferle puanını 46’ya yükseltti; Al Wehda ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab, sahasında Al Kholood ile karşılaşacak. Al Wehda ise Damac FC’ye konuk olacak.

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Fatih Terim son dakika arabistan
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