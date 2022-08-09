Bilge eş anlamlısı nedir? Bilgenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler arasında yer alan bilgenin eş anlamlısı, Türk Dil Kurumu'na göre birden fazladır. Bu kelimeler, cümle içinde bilge kelimesi yerine kullanılır. Anlamda değişme ya da bozulma olmaz. Dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan bilgenin anlamı ise bilgili olan, iyi ahlaklı olan ve olgun ve örnek kişi anlamlarına gelir.

Bilge Kelimesinin Eş Anlamı

Eş anlamlı kelimeler, yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da anlam bakımından aynı olduğu için anlamdaş kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı sözcükler arasında yer alan bilge kelimesi, genel olarak insanlar için kullanılan bir kelimedir. Yine bilge kelimesinin eş anlamlıları da aynı şekilde kullanılır. Bilge eş anlamlısı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

Hakim

Bilgili

Eriken

Ertim

Bilge kelimesinin eş anlamı birden fazla sözcük olduğu için kullanım alanı da oldukça geniştir. Bu kelimelerin hepsi yazılış ve okunuş bakımından farklılık gösterse de aynı anlamı yansıtan kelimelerdir.

Bilgenin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması ve kavranabilmesi için cümleler ile örneklendirilmesi gerekir. Bilge kelimesi ile aynı anlama gelen kelimeler farklı cümlelerde aynı anlamda kullanılabilir. Aynı anlamı yansıtan anlamdaş kelimelerden biri olan bilge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük şu şekilde cümleler ile örneklendirilebilir:

Descartes öğrettikleri ve öğretme yöntemiyle büyük bir bilgedir.

Bugün seminere gelecek kişi konuya oldukça hakim.

Bu konu üzerinde tez yazan elbette daha bilgili olmuştur.

Örnek cümlelerin çoğaltılabileceği bilge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler anlamda değişme ya da dağılma olmadan bilgenin yerine kullanılabilir.



