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Bilgi Denizi’nden depremzede çocuklara ziyaret

VAN HABERLERİ  | 12.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Van’da Champion Kids ve Bilgi Denizi Eğitim Kurumları, depremin meydana geldiği Gelenler, Özpınar ve Yavuzlar mahallelerindeki çocuklarla bir araya geldi.Champion Kids ve Bilgi Denizi Eğitim Kurumlarında hizmet veren rehberlik öğretmenleri, Başkale ilçesine bağlı Gelenler, Özpınar ve Yavuzlar mahallelerini ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldiler.

Van’da Champion Kids ve Bilgi Denizi Eğitim Kurumları, depremin meydana geldiği Gelenler, Özpınar ve Yavuzlar mahallelerindeki çocuklarla bir araya geldi.
Champion Kids ve Bilgi Denizi Eğitim Kurumlarında hizmet veren rehberlik öğretmenleri, Başkale ilçesine bağlı Gelenler, Özpınar ve Yavuzlar mahallelerini ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldiler. Bir gün boyunca çocuklarla oyun oynayıp şarkı söyleyen eğitimciler, 300’ü aşkın çocuğa değişik hediyeler verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu Yöneticisi Lokman Tekin, “Öğrenci ve velilerimizin yanı sıra Türkiye’nin birçok yerinden dostlarımızın desteğiyle depremin can ve mal kaybına neden olduğu Gelenler, Özpınar ve Yavuzlar mahallesindeki çocuklarla bir araya geldik. Oluşturulan çadır kentlerde çocuklarımızla oyunlar oynadık, şarkılar söyledik. Bir gün boyunca onlarla güzel vakit geçirdik. Onlar eğlendi bizler mutlu olduk. Bunun yanında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarına ortak olduk. Ben bu anlamda sesimize ses katan tüm velilerimize, öğrencilerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını Allah’tan diliyorum” dedi.

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