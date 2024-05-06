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Bilgi Evleri için müftülükle protokol imzalanacak

İHA İHA
06.05.2024 11:38
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bilgi Evleri’nin tüm vatandaşların yararına kullanılması için önemli bir protokole imza atacaklarını kaydetti.

Bilgi Evleri için müftülükle protokol imzalanacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bilgi Evleri’nin tüm vatandaşların yararına kullanılması için önemli bir protokole imza atacaklarını kaydetti.
Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri, yeni dönemde tüm vatandaşların yararlanabileceği merkezler hâline gelecek.
Belediyemiz ile İl Müftülüğü arasında imzalanması planlanan protokol kapsamında 7 Bilgi Evi’nde din, ahlak, erdem bilgileri en güvenilir kaynaklar ve isimler aracılığıyla öğretilecek.Belediye Başkanımız Burcu Köksal, İl Müftülüğü ile imzalanacak protokolün çok yararlı olacağına dikkat çekti. Köksal, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığımız, vatandaşlarımızın dini aslına uygun şekilde öğrenmesini; bu çerçevede ahlak ve milli bilinçle gelecek nesillerin yetişmesini, devletin bütünlüğüne ve milletin birliğine hizmeti hedefleyen köklü bir kurumumuzdur. Bu bilinçle, biz de İl Müftülüğümüz ile işbirliği yapacağız. İl Müftümüz Lütfü İmamoğlu’nun belediyemize yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde konuştuğumuz üzere, en kısa zamanda protokol imzalayacağız” dedi.

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