Bilgisayar - Enformatik mezunları ne iş yapar? Bilgisayar - Enformatik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gelişen teknoloji ile birlikte rağbet görme seviyesi artan Bilgisayar- Enformatik Bölümü, geleceğin mesleklerinden birisi olarak düşünülür. Bu bölüm oldukça kapsamlı olmasıyla bilinir. İşletme, iktisat ve bilgisayar mühendisliğinin birleşiminden oluşan Bilgisayar- Enformatik Bölümü bir lisans bölümüdür. Lisans bölümlerinde geçerli olan kriterler bu bölüm için de geçerlidir. Bu bölümde okumak için öğrenciler YKS sınavının TYT ve AYT alt bölümlerinden sorumlu olur. Öğrenciler, TYT ve AYT sınavlarında bölümün uygun gördüğü sıralama ve taban puanını başarıyla geçerek hak kazanır. En son 2019 yılına ulaşabilen bilgilere göre 367.265 sıralama ve 244,83310 taban puanıyla 3 kadro öğrenci bu bölümde okumaya hak kazanmıştır. Bu puanları alan öğrenciler, mezun olduklarında birçok farklı yerde iş imkanı bulabilir.

Bilgisayar- Enformatik Bölümü Nedir?

Bilgisayar- Enformatik Bölümü, Bilginin bugüne kadar geçirdiği tarihsel değişimi ve bu günlere nasıl geldiğini bilgisayar teknolojileriyle birlikte inceleyen bölüm olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bu bölüm, bilgisayar mühendisliği ve iktisat alanı için yeni teknolojik gelişmeleri, iyileştirmeleri ve çalışmaları yaparak insanlığı geliştirmeyi amaçlar.

Bilgisayar - Enformatik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Her lisans bölümünde olduğu gibi Bilgisayar- Enformatik Bölümü de 4 yıllık eğitim süresi içerir. Bazı bölümlerde ise ek olarak 1 yıl hazırlık bölümü bulunduğundan bu bölüm 5 yıl olarak bulunur. Eğitim süresi oldukça kapsamlı olarak bulunur. Öğrenciler bu süreçte sürekli yeni bilgiler öğrendiklerinden dolayı farklı bakış açıları kazanma şansı yakalar. Bu yüzden bilgisayar-enformatik bölümünde okuyacak öğrencilerin devamlı öğrenmeyle iç içe olunur. Öğrenmeye meraklı, bilgisayara, teknolojiye, işletme ve iktisada da ayrıca meraklı olunması gerekir. Bu özelliklere sahip olan öğrenciler yeterli puanı aldıkları sürece bu bölümü keyifle okuma imkanı bulur. Yeni gelişmelerden haberdar olabilmesi, bölümün yeniliklerinin gerisinde kalınmaması için de araştırmacı kişilikler bu bölümün okunması için aranan bir diğer özellik olarak öğrencilerde bulunmalıdır. Geleceğin bölümlerinden biri olarak görülen Bilgisayar - Enformatik bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Bilgisayar Enformatik Sistemlerine Giriş

İşletmeye Giriş

İşletme Yönetimi

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Enformasyon Sistemleri Yönetimi

Veri Yapıları

İstatistik

Programlama Dili

Nesle Yönelimli Programlama

Görsel Programlama

Veri Tabanı Programlama

İnternet Programlama

İşletim Sistemleri

Yazılım Mühendisliği

Sistem Analiz ve Tasarımı

E-ticaret

Bilgisayar ve Etik İçinde bilgisayarı barındıran her bölüm gibi Bilgisayar- Enformatik bölümü de programlamaya önem verir. İnternet Programlama, Veri Tabanı Programlama ve E-ticaret dersleri bilişim sektöründeki bilgileri paylaşır. Öğrenciler, yukarıda belirtilen dersleri başarılı bir şekilde geçip mezun olma hakkı kazanıldığında "Bilgisayar-Enformatik Bölümü Lisans Diploması" alınır. Mezunlar, kendilerini programlama alanında geliştirdikçe çalışabilecekleri iş kolları sayısında da artma gözlenir.

Bilgisayar - Enformatik Mezunları Ne İş Yapar?

Diploma sahibi olan mezunlar için iş arayış süreci başlar. Bilgisayar - Enformatik Mezunları iş imkanları oldukça fazla olduğu söylenebilir. Gelecek zaman için de fazlasıyla göz önünde bulunacağı tahmin edilen, insanlığın devamı için gerekli görülen biyoteknoloji mezunları birçok iş alanında farklı pozisyonlarda iş imkanına sahip olabilir. Bu bölüm mezunu olan insanların asıl işi bilgiyledir. Bilginin önemini, nerede nasıl ulaşılabileceğini, doğruluğunun tespitini, sınıflandırılması, hızlı bulunması ve yayılması gibi görevler bulunur. Ayrıca Yazılım firmaları, Hosting firmaları, E-ticaret firmaları, Siber güvenlik şirketleri, Web tasarım firmaları ve Bilgi teknolojileri şirketlerinde iş imkanı bulunabilir.

Bilgisayar - Enformatik Mezunları Nerelerde Çalışır?

Bilgisayar- Enformatik mezunlarının oldukça fazla çalışma alanı bulunur. Bu geniş alan, Endüstri ve sanayi alanından havacılık ve eğitim sektörüne gidebilecek kadar geniştir. Bilgisayar-Enformatik mezunlarının çalışabileceği yerler aşağıda verilmiştir:

Bilgi işlem merkezinde,

insan kaynakları departmanında,

Devlet veya Özel Bankalarda

Bilgisayar Donanım Üreten Firmalarında

Yazılım Şirketlerinde

Teknoloji Firmalarında

Eğitim Sektöründe

Ve daha akla gelmeyen birçok yerde çalışabilirler. Bilgisayar- Enformatik bölümü aslında yeni bir bölüm olarak karşımıza çıksa da görüldüğü gibi birçok iş yerinde çalışma imkanı sağlar. Teknolojinin gelişmesiyle bu iş imkanlarının da genişleyeceği düşünülmektedir.

Bilgisayar - Enformatik Mezunlarının özel sektörde iş olanakları belirtilen yerlerde gerçekleşir. Bu bölümden mezun olan insanlar okulu ve ortalamasının iyiliğine göre iş imkanı bulma şansı yakalar.

Bilgisayar - Enformatik mezunlarının kamuda iş olanakları çeşitlidir. Bu bölümden mezun olan insanların kamuda çalışabilmeleri için KPSS sınavından geçerli puanı almaları gerekir. Atama puanları 74- 90 aralarında değişmektedir. 2022 yılı atamasına göre en düşük atama puanı 74,46836; en yüksek atama puanı ise 85,54963 olmuştur. Belirtilen yılda 4 kadro olarak atama gerçekleştirilmiştir. Atanılan şehirler ise İstanbul, Gümüşhane ve Kastamonu olmuştur.

