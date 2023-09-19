Omuz omuza nasıl yazılır? Omuz omuza ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçedeki bazı kelimelerin yazımları ile ilgili kurallar bulunur. Bu kurallara göre yazılan kelimelerde yazım hatası yapılması mümkün değildir. İkilemeler, yabancı kökenli olan ve zamanla Türkçeleşmiş olan kelimeler, bağlaçlar, iki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimeler en sık yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer alır.

Omuz omuza TDK’nin resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre zarf türünde, biri asıl diğeri mecaz anlamını barındıran iki farklı tanıma sahiptir. Çok sıkışık durumda, yan yana, dayanışma içinde, bir arada, birlikte gibi anlamlara gelen omuz omuza aynı zamanda bir ikilemedir. Türkçe yazım kurallarına göre ikilemelerin her biri ayrı yazılmalıdır. Omuz omuza ifadesi de ikileme bir zarf türünde olduğu için Türk Dil Kurumunda da bu ifade, yazım kuralları gereğince ayrı olarak yazılmıştır.

Omuz omuza ayrı mı yazılır?

Birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu ve yeni anlamlara karşılık gelen birleşik türde kelimeler bazı durumlarda ayrı yazılır. Ayrı yazılan birleşik türde kelimeler için Türkçe yazım kurallarını bilmek gerekir. Hem ikileme hem de zarf olan omuz omuza yazımı ayrı olan bir ifadedir. Çünkü Türkçe yazım kuralları doğrultusunda bir araya gelen iki kelime de hiçbir anlam değişmesine ya da ses düşmesine uğramamıştır.

Omuz omuza bitişik mi yazılır?

Omuz omuza doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Çünkü omuz omuza birleşik kelime olmasının yanı sıra bir ikilemedir. Tüm ikilemelerin yazılımı ayrıdır. Bunun dışında bir araya gelen iki kelimenin ikisi de herhangi bir değişikliğe uğramadıysa o birleşik kelimenin ayrı yazımı doğru kabul edilir. Türkçede ayrı yazılması gereken birleşik kelime durumlarından bazıları şunlardır: Hayvan türleri, bitki isimleri, etmek eylemek, olmak gibi yardımcı fiiller ile oluşturulan birleşik kelimeler de ayrı yazılır.







