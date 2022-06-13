"Bilim Otobüsü" Diyarbakır'da 18 bin öğrenciye ulaştı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında tasarlanan "Bilim Otobüsü"nde 18 bin öğrenciye uygulamalı eğitim verildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde belediyede görev yapan resim öğretmenlerinin desteğiyle atıl bir otobüs, çocukların bilim ve teknolojiyle buluşturulması için bir süre önce "Bilim Otobüsü" olarak tasarlandı.

Otobüse "Uzay ve astronomi, mercekler ve aynalar, Newton'un beşiği, tesla bobini, nabız ölçer davulu, mekanik ve dijital mikroskop, sanal gözlük, astronomi sistemi, pisagor teoremi uygulama stantları" yerleştirildi.

Alanında uzman eğitmenlerce merkez ve kırsal mahallerdeki ilkokul ve ortaokul çocuklarını teknolojiyle tanıştırmak, teknolojinin ulaşabileceği noktaları göstermek, onlara bilimsel ve teknolojik ufuklar açmak amacıyla uygulanan proje ile çocuklar, matematikten astronomiye, fenden geometriye kadar birçok farklı alanda uygulamalı eğitim imkanına kavuşuyor.

- Otobüs hafta içi okulda hafta sonu sitelerin bahçesinde

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, AA muhabirine, "Bilim Otobüsü" projesi sayesinde bu eğitim-öğretim yılında 18 bin öğrenciye fen, matematik ve astronomi alanında uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Karaman, amaçlarının çok sayıda öğrenciyi "Bilim Otobüsü"yle buluşturmak olduğunu belirtti.

Hafta içi hafta sonu ayrımı yapmaksızın kırsal ve merkez mahallelerde otobüsü öğrencilerle buluşturduklarını dile getiren Karaman, "Okul dışı zamanda talepte bulunan yeterli öğrenci sayısına sahip sitelerde hafta sonu bu hizmeti veriyoruz. Öğrenciler site içerisinde de bu hizmeti bulabiliyor. Şu ana kadar 18 bin öğrencimiz bu hizmetten faydalandı." dedi.

"Matematikten astronomiye, fenden geometriye kadar birçok farklı alanda çocuklarımız, eğitmenler aracılığıyla uygulama yapma imkanına sahip." diyen Karaman, yaz tatili için de planlama yaparak çok sayıda öğrenciyi bu hizmetle buluşturmaya gayret edeceklerini ifade etti.

- "Çocuklar otobüsün gelmesini dört gözle bekledi"

Kayapınar'daki Göleçoba Aşikan İlkokulu/Ortaokulu da "Bilim Otobüsü"nün durağı oldu.

Okulun fen bilgisi öğretmeni Yağmur Asiltürk, bu tür projelerin köyleri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Asiltürk, Kayapınar Belediyesinin başlattığı proje sayesinde öğrencilerin derste gördükleri bilgileri pratikte de uygulama fırsatına kavuştuğunu belirtti.

"Çocukların bu tarz projelerde yer almalarının, onların yaratıcılıklarını, düşüncelerini, bilime bakış açılarını daha çok geliştireceğini düşünüyorum. Biz ne kadar uzayı, astronomiyi anlatsak da çocukların birebir kendilerinin içinde olduğu sanal ortamda yer almaları gelişmelerine daha çok katkı sağlayacaktır. Çocuklar otobüsün okula gelmesini dört gözle bekledi." ifadelerini kullanan Asiltürk, öğrencilerin çok heyecanlı olduklarını, yaşadıkları mutluluğu gözlerinde gördüklerini söyledi.

- "Otobüsün içine girince başka bir dünya gördüm"

Öğrencilerden 11 yaşındaki Rabia Karabulut, otobüsü okullarında görünce çok heyecanlandığını belirterek, eğitmenler eşliğinde öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı bulduklarını söyledi.

Bu tür projelerin okullarında devam etmesini isteyen Karabulut, "Mikroskobik canlıları gördük. Onları görünce çok heyecanlandım. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Çok heyecanlıydım. Bilim Otobüsü'nün tekrar okulumuza gelmesini istiyorum. Bizden sonraki öğrencilerin de bunları görmelerini istiyorum." diye konuştu.

Mehmet Bedir Karabulut ise "Bilim Otobüsü"nün içinin çok güzel olduğunu anlatarak, bu imkanı kendilerine sağlayan Kayapınar Belediyesine teşekkür etti.

Karabulut, "Otobüsün içine girince başka bir dünya gördüm. Sınıfta da bu dersleri gördük ama bunları canlı görmek daha iyi oldu." ifadelerini kullandı.

