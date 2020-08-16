YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Bilim Şehitkamil’in adayları uygulama sınavına girdi

Bilim Şehitkamil’in adayları uygulama sınavına girdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.08.2020 19:01 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı’na ev sahipliği yaptı.

Şehitkamil Belediyesi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı’na ev sahipliği yaptı. Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirilen uygulama sınavına giren ve başarılı olacak öğrenciler, bilim insanı olmak için eğitim almaya hak kazanacak.
Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı için Atatürk Kültür ve Spor Merkezi ile İbrahimli Spor Merkezi olmak üzere 2 farklı noktayı sınav merkezi olarak belirledi. 15-16 ağustos 2020 tarihinde yapılan sınavlar, 18 ilde eş zamanlı olarak yapıldı ve ortaokul grubu ile lise grubuna yönelik uygulama sınavına 9 bin 667 öğrenci katıldı. Daha önceden gerçekleştirilen ve 1. aşama olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri yazılı sınavında başarılı olan öğrencilere yönelik yapılan ve 2. aşama olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Uygulama Sınavında başarı gösteren öğrenciler, bilim insanı olmak için aralarında Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete hazır hale getirilen, Bilim Şehitkamil gibi bilim merkezlerinde eğitim görecek.
Bilim Şehitkamil
Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle’ hayata geçirilen Bilim Şehitkamil, bin metrekare büyüklüğündedir. Çamlıtepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Bilim Şehitkamil isimli merkezin içerisinde; Deneyap Teknoloji Atölyesi, tasarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, astronomi atölyesi, teknoloji atölyesi, sergi salonu, amfi alanı, dinlenme salonu, idari birimler, mescit ve WC bulunuyor. Merkezde verilecek teorik eğitimin yanı sıra her türlü uygulamanın yapılabileceği imkanın altyapısı da bulunuyor.
“Elimden gelen her şeyi yapmak için bu sınavı geçmeyi istiyorum”
Sınava katılan ve inşaat mühendisi olmayı hedefleyen Senay Erçörekçi isimli öğrenci, kendini teknoloji alanında geliştirmek istediğini kaydetti. Türkiye’yi teknolojide daha iyi noktalara taşımayı amaçladığını dile getiren Erçörekçi, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı’nı başarılı bir şekilde geçtim ve şu an uygulamalı sınavına katıldım. Bugün bizden depreme dayanıklı bir bina inşa etmemiz istendi. Ben de bununla ilgili bir proje hazırladım ve şu an binamı yapıyorum. Tabi ben binanın temelini yaylı sistem olarak tasarladım. Küçük küçük kestiğim pipetleri yay sistemi olarak kullanıyorum. Onun üzerine ise temelimi kuracağım. Herhangi bir deprem olduğunda yay sistemi depremin şiddeti hangi yönden gelirse gelsin depremi karşılayacak ve bina sağa ve sola hafif bir şekilde sallanarak yıkılma tehlikesini ortadan kaldırmış olacak. Ben bu Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Uygulama Sınavı’nda başarılı olmak istiyorum. Burada teknoloji bakımından kendimi geliştirmek istiyorum. Hayalim, inşallah ilerde inşaat mühendisi olmak. Ülkemizin teknoloji bakımından daha iyi yerlere gelmesini sağlamak adına elimden gelen herşeyi yapmak için bu sınavı geçmeyi istiyorum” şeklinde konuştu.
“Bu tür uygulamaların olması bizleri çok sevindiriyor”
Öğrenci velisi Kamber Savrun, yapılan sınava ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Oğlum şu an sınavda içerde ter döküyor. Ben de oğlumun sınavı geçmesi için dışarıda kendisine dua ederek destek oluyorum. Oğlumun özelliklede bu tür projelere yoğun bir ilgisi var. Bunun için de şansını denemesini istedim. Bu tür uygulamaların olması bizleri çok sevindiriyor. Bu tür yetenekli çocuklarımızın, vatanımıza ve milletimize gerekli olduklarını düşünüyorum. İnşallah ülke olarak tüm teknoloji ürünlerimizi, çocuklarımız sayesinde kendimiz yapacağız. Bunun için de bu tür faaliyetlerin olmasını çok istiyorum. İnşallah bütün çocuklarımız için haklarında hayırlısı olur. Hepsine başarılar diliyorum. Devletimize de bu tür projeleri hayata geçirdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:41
Öğle
12:40
İkindi
16:24
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Berhayat Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GTO Başkanı Yıldırım’dan çifte bayram vurgusu

GTO Başkanı Yıldırım’dan çifte bayram vurgusu

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.