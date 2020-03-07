Bilim Teknoloji Haftasına Bilim Merkezi ev sahipliği yapacak

Bilim ve Teknoloji Haftasında Kocaeli Bilim Merkezi birbirinden farklı etkinlik, bilim şov ve kodlama atölyeleri ile ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Bilim Merkezi her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan, Bilim ve Teknoloji Haftası için hazırlıklarını tamamladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı ile başlayacak olan Bilim Haftası etkinlikleri, hafta boyunca ortaokul grupları için ‘Geleceğin Ayak İzleri STEM Etkinliği’, bilim şovlar ve kodlama atölyeleri ile sürecek. Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Üreten Kadın Doğal Bakım Atölyesi” etkinliği ile kadınlar kendi kremlerini, parfümlerini ve sabunlarını üretecek.

Etkinlikler, ortaokul grupları için gerçekleştirilecek olan “Geleceğin Ayak İzleri STEM Etkinliği” dört gün boyunca sürecek. 41 okuldan yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, her bir grup kendisine verilen boş alanı, yönergeler doğrultusunda doldurarak ekolojik ayak izini tamamlamaya çalışacak. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı etkinliğin kayıt işlemleri, öğretmenler tarafından Bilim Merkezi internet adresinden alınmaya devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise bilim şov. Hafta boyunca günün farklı saatlerinde gerçekleştirilecek sahne gösterilerinde yuvarlak halkalar, kaybolan kâğıt, köpük şov gibi birbirinden eğlenceli bilimsel çalışma ziyaretçilerini bekliyor.

