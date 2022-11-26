MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'ten hamilelik duyurusu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'ten hamilelik duyurusu

26.11.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates eşi Nayel Nassar ile birlikte ilk kez bebek beklediklerini açıkladı.

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'ten hamilelik duyurusu

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, hamileliğini duyurdu. 26 yaşındaki Gates, hamileliği nedeniyle artık karnının da belli olduğu bir fotoğrafla bebek beklediklerini açıkladı.

316694669_1119888911861592_2579700604254096912_n

Gates’in paylaşımına annesi Melinda Gates’ten de yorum geldi. Bill Gates ile yollarını ayıran Melinda French Gates, “Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım” diye yazdı.

316559593_506571364753596_1784287287447814797_n

Gates ve Nayel Nassar geçtiğimiz yıl New York'ta ekim ayında dünyaevine girmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kavurduOnu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kavurdu
Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla mest ettiDünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla mest etti
'Porno bağımlısıyım' demişti! Eski karısının uygunsuz görüntülerini...'Porno bağımlısıyım' demişti! Eski karısının uygunsuz görüntülerini...
Anahtar Kelimeler:
Bill Gates anne yaşında

En Çok Okunan Haberler

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

‘Sahte doktor’ iddiası olay oldu! İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi! Akılalmaz detaylar var…

‘Sahte doktor’ iddiası olay oldu! İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi! Akılalmaz detaylar var…

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

İğrenç olay! Eski eşinin müstehcen fotoğraflarını gösterdi

İğrenç olay! Eski eşinin müstehcen fotoğraflarını gösterdi

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.