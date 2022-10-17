Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı o gerçeği açıkladı

Başarılı oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan (59), bir süredir kanserle mücadele ediyordu.Kalkavan, 15 Ekim 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mantar enfeksiyonu sonrası bağışıklığı düşen ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"MANTAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ"

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, sanatçının ölümünün ardından yaptığı açıklamada "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne Yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı" dedi.

"'EVİ BOŞALTIN' DEDİKLERİNDE HAYATLA BAĞI AZALDI"

Kalkavan'ın yıllardır yaşadığı Caddebostan'daki evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve sanatçının bundan dolayı çok üzüldüğünü anlatan Bahadırlı, "Kentsel dönüşüme çok üzülüyordu, çok canı sıkılıyordu. Vücut çok yorulmuştu. Oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdiği için '90 gün içinde boşaltın' dediler. Billur'un morali çok bozuldu. Üzüntüden 2 günde 1,5 kilo verdi. Bu süreçte hastanede kalmak istedi. 'Yeni evimize geçeriz' demişti ama kısmet olmadı. Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı, morali çok bozuldu" şeklinde konuştu.

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" demişti.



