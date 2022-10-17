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  4. Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı o gerçeği açıkladı

Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi Buğra Bahadırlı o gerçeği açıkladı

17.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı cenaze töreninde bilinmeyen o gerçeği açıkladı.

Başarılı oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan (59), bir süredir kanserle mücadele ediyordu.Kalkavan, 15 Ekim 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mantar enfeksiyonu sonrası bağışıklığı düşen ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kalkavan, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"MANTAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ"

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, sanatçının ölümünün ardından yaptığı açıklamada "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne Yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı" dedi.

"'EVİ BOŞALTIN' DEDİKLERİNDE HAYATLA BAĞI AZALDI"

Kalkavan'ın yıllardır yaşadığı Caddebostan'daki evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve sanatçının bundan dolayı çok üzüldüğünü anlatan Bahadırlı, "Kentsel dönüşüme çok üzülüyordu, çok canı sıkılıyordu. Vücut çok yorulmuştu. Oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdiği için '90 gün içinde boşaltın' dediler. Billur'un morali çok bozuldu. Üzüntüden 2 günde 1,5 kilo verdi. Bu süreçte hastanede kalmak istedi. 'Yeni evimize geçeriz' demişti ama kısmet olmadı. Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı, morali çok bozuldu" şeklinde konuştu.

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" demişti.

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Billur Kalkavan Oyuncu Buğra Bahadırlı yaşında kalkavan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah rahmet eylesin kendi güzel yüreği güzel insan
Allah rahmet eylesin. Kanserin 100 çeşidinin 95 inden kurtuluş yok maalesef. Kanser aşısını bilerek sürmüyorlar. Kemoterapi firmaları para kaybedecek diye. izin vermiyorlar.
Allah rahmet eylesin....????

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