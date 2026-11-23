Kanal D’nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet için geçtiğimiz haftalarda final kararı gündeme geldi. 13. bölümle ekran macerasını noktalayacak olan dizi bu hafta 11. bölümle ekrana gelecek.

Salı akşamları yeni bölümleri yayınlanan dizinin 11. bölümünden 2. fragman geldi. Haysiyet'in yeni fragmanı seyircisini pek de tatmin etmedi. Dizi takipçileri; 'Final doğru karar', 'Finali hak etti', 'Dizi iyice yoldan çıktı' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

HAYSİYET 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

''Evin yeni sahibi benim!'' #Haysiyet yeni bölümüyle salı 20.00'de #KanalD'de! @SurecFilm @KanalD https://t.co/xcQNvivuVF — Haysiyet Dizisi (@haysiyetdizisi) November 20, 2026

HAYSİYET 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet'in kıskançlıklarından dolayı Simay iyice bunalır ve aralarında fırtına kopar! Bu durumu fırsat bilen Haluk ise kızını bir an önce Mehmet'ten kurtarabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Simay ile Mehmet'in arası gitgide daha da açılmaya başladı. Karlıova Ailesi'nin artık başını sokacağı bir evi bile olmayabilir. Tufan ise intiharın eşiğinde!