Billur Kalkavan cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! İtirafları olay oldu

Athena’nın “Ses Etme” parçasının klibinden de tanınan drag queen Cake Mosque (Onur Gökhan Gökçek), Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube programına oyuncu Billur Kalkavan'ı konuk etti.

Zaman zaman iddialı açıklamaları ve açık sözlülüğüyle dikkat çeken Billur Kalkavan sorulan sorulara açık açık yanıt verdi. Billur Kalkavan "Bir günlüğüne erkek olsanız ne yaparsınız?" sorusuna "Bir kadınla yatar ve ayakta işerim" yanıtını verdi.

Kalkavan ardından kendisine sorulan "Seks yaptığın en sıradışı yer neresiydi?" sorusuna da açık açık yanıt verdi.

"SEKS OYUNCAĞI KULLANMADIM"

Eski basketbolcu Buğra Bahadırlı ile 2009’da aşk yaşamaya başlayan Billur Kalkavan soruya "Denizin içi. Ben öyle alternatif yerlerden çok hoşlanmam. Benim için seks ortamının rahat olması lazım."

Billur Kalkavan seks oyuncakları kullanmadığını da söyledi. Kalkavan ayrıca gay pornosu sevdiğini de itiraf etti.



