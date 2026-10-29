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Star Trek ve X-Men ile efsaneleşmişti! Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti

"Star Trek" ve "X-Men" yapımlarındaki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Star Trek ve X-Men ile efsaneleşmişti! Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti

Stewart'ın sözcüsü Kelly Bush Novak, yaptığı açıklamada, oyuncunun Alzheimer ve demansla mücadelesinin ardından Los Angeles'ta hayatını kaybettiğini bildirdi.

Star Trek ve X-Men ile efsaneleşmişti! Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti 1

Novak, Stewart'ın hastalık sürecini "kısa ve dokunaklı bir yolculuk" olarak nitelendirdi.
Star Trek ve X-Men ile efsaneleşmişti! Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti 2

X-MEN EFSANESİ 'PROFESÖR' KARAKTERİNİ DE CANLANDIRMIŞTI

Stewart, "X-Men" film serisinde Profesör Charles Xavier, "Star Trek: Yeni Nesil" projesinde ise Kaptan Jean-Luc Picard karakterlerine hayat vermesiyle tanınıyordu.
Star Trek ve X-Men ile efsaneleşmişti! Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti 3
Kariyerinin önemli bir bölümünü tiyatro sahnesinde de geçiren Stewart, Shakespeare'in eserlerinde Claudius ve Macbeth gibi karakterleri canlandırmıştı.
Star Trek ve X-Men ile efsaneleşmişti! Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti 4
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Star Trek
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