Star Trek ve X-Men ile efsaneleşmişti! Ünlü oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti

Stewart'ın sözcüsü Kelly Bush Novak, yaptığı açıklamada, oyuncunun Alzheimer ve demansla mücadelesinin ardından Los Angeles'ta hayatını kaybettiğini bildirdi.

Novak, Stewart'ın hastalık sürecini "kısa ve dokunaklı bir yolculuk" olarak nitelendirdi.



X-MEN EFSANESİ 'PROFESÖR' KARAKTERİNİ DE CANLANDIRMIŞTI

Stewart, "X-Men" film serisinde Profesör Charles Xavier, "Star Trek: Yeni Nesil" projesinde ise Kaptan Jean-Luc Picard karakterlerine hayat vermesiyle tanınıyordu.



Kariyerinin önemli bir bölümünü tiyatro sahnesinde de geçiren Stewart, Shakespeare'in eserlerinde Claudius ve Macbeth gibi karakterleri canlandırmıştı.



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır