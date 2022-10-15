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Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında bilgiler

15.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan ile ilgili son dakika açıklaması gündemde yer alıyor. Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu haberin ardından sevgilisi Buğra Bahadırlı da gündem oldu. Peki, Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında?

Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında bilgiler

Buğra Bahadırlı'nın kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler merak ediliyor. Bir süredir kanser tedavisi gören sevilen isim Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birlikteydi.

BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı 8 Şubat 1984 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bahadırlı, Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Buğra Bahadırlı üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.
Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide Jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.
Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birlikteydi.

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