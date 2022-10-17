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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Billur Kalkavan’ın cenaze töreni ne zaman? Detaylar netleşti

17.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ünlü isim Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Kalkavan bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Eyvah Babam, Ihlamurlar Altında gibi dizilerde rol alan ünlü ismin cenaze töreni bugün düzenlenecek. Peki, illur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Billur Kalkavan’ın cenaze töreni saat kaçta?

Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Billur Kalkavan’ın cenaze töreni ne zaman? Detaylar netleşti

Billur Kalkavan’ın kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada"Cenazemiz 17.10.2022 Pazartesi günü, ikindi namazını müteakiben, Zincirlikuyu Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.
1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde canlandırdığı rol ile birlikte sinema dünyasına giriş yapmıştır.
Ölüm Peşimizde ve Gece Otostopçusu gibi filmlerde rol alan Kalkavan, 1980 yıllarında tiyatro alanında ilerlemeye başlamıştır.
Daha sonrasında pek çok farklı dizi projesinde yer almayı da sürdürmüştür. Sürekli yapımların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol alan oyuncu, 2012 yılında Trophy Türk adlı yarışmada yarışmacı olarak da bulunmuştur. Kalkavan'ın rol aldığı diziler arasında Eyvah Babam ve Ihlamurlar Altında da bulunuyor.

BİLLUR KALKAVAN’IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Billur Kalkavan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Cenazemiz 17.10.2022 Pazartesi günü, ikindi namazını müteakiben, Zincirlikuyu Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" yazıldı.

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