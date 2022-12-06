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BİLSEM TAKVİMİ yayımlandı! 2022-2023 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB duyurdu

06.12.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. BİLSEM her sene belli tarihlerde alım yapıyor. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman?

BİLSEM TAKVİMİ yayımlandı! 2022-2023 BİLSEM sınavı ne zaman? MEB duyurdu

BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ön değerlendirme randevuları 2 Ocak ve 6 Ocak'ta oluşturulacak. Öğrencilerinin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarının alınması 14 Ocak ve 9 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 19 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

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