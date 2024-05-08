YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Bin 100 rakımda eşsiz görüntü

Bin 100 rakımda eşsiz görüntü

İHA İHA
08.05.2024 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bin 100 rakımda bulunan el değmemiş eşsiz manzarası ve doğası ile kendine hayran bırakan Karagöl Yaylası, düdenler ile dikkat çekiyor.

Yaylaya sosyal medyadan izlediği videolar sonrasında geldiğini belirten Hatice Kaya, “Burası insana ruhen iyi geliyor ve cennetten bir köşe gibi iyi hissettiriyor“ dedi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan ve bin 100 metre yüksekliğe sahip olan Karagöl Yaylası şehrin en büyük yaylarından biri olma özelliğine sahip. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan yaylanın çevresi köknar, kayın ve çam ağaçlarının kapladığı yoğun orman ile çevrili. 567 hektar genişliğindeki alanda bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla adeta doğal bir tedavi merkezi olan Karagöl Yaylası, karstik yapısı ve düdenleriyle dikkat çekiyor. İlkbaharda sular ile kaplanan yaylanın eşsiz manzarası ise kendine hayran bırakıyor. Yaylaya ismi ise; yağmur yağdıktan sonra yayladaki düdenlere yağmur suyunun dolmasıyla birlikte uzaktan bakılınca bir göl gibi görülmesinden geliyor.

“BURASI İNSANA RUHEN İYİ GELİYOR”

Yaylaya sosyal medyadan izlediği videolar sonrasında geldiğini belirten Hatice Kaya, “Sosyal medyadan gördüğüm Karagöl Yaylası’na geldik. Gerçekten görsel bir şölen var buradan ancak sıcak bir hava yok gerçekten çok soğuk bir yer. Öbeklerde bulunan suların ben çok kirli olduğunu zannediyordum ancak çok berrak. Ucu bucağı yok gibi ve herkes buraya kesinlikle bir kere gelip görmeli. Burası insana ruhen iyi geliyor ve cennetten bir köşe gibi iyi hissettiriyor” dedi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandıElazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandı
Yüksekova’da ekim mesaisi başladıYüksekova’da ekim mesaisi başladı
Nazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyorNazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Mayıs Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:40
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:09
Yatsı
21:45
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.