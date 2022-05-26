Bin bebekten üçü ileri derecede işitme kaybıyla doğuyor

İSTANBUL (AA) - Cochlear, her doğan bin bebekten üçünün ileri ve çok ileri derecede işitme kaybıyla dünyaya gözlerini açtığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yetişkinlerde işitme kaybı gerek genetik yatkınlık gerek enfeksiyon ve hastalıklar gerekse yaşlanmaya bağlı olarak her yaşta yaşanabiliyor.

Teknolojik gelişmelere, bilim insanlarının yıllar içerisindeki araştırmalarına bağlı olarak, pek çok hastalıkta olduğu gibi işitme kayıplı bireylere de farklı tedavi yolları sunulabiliyor.

İşitme kaybına çözüm olarak sunulan son gelişmeler içerisinde, kemiğe implante işitme çözümleri dikkati çekiyor. 30 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan kemiğe implante işitme çözümleri, işitme kayıplı bireylerin geleneksel işitme cihazlarıyla yaşadığı pek çok sorunu da ortadan kaldırıyor.

Dış kulak tahribine, orta kulak iltihabına, çeşitli enfeksiyonlara, kulakta tıkanıklık ve dolgunluk hissine mahal vermeyen kemiğe implante işitme çözümleri, seçilmiş hastalarda, daha konforlu ve sağlıklı bir işitme sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, geleneksel işitme cihazlarının yanı sıra kemiğe implante işitme çözümlerinin, bireylerin işitebilir hale gelmesinde önemli uygulamalar olarak öne çıktığını belirtti.

Ardıç, şunları kaydetti:

"Ses dalgaları doğrudan kafa kemiğine iletildiğinde, iç kulağın salyangoz kısmındaki sıvıları titreştirerek, beynin duymasını sağlayabileceği uzun zamandır biliniyordu. Ama bunun günümüzde kullandığımız implantlar seviyesine gelmesi 20-30 yıllık büyük bir çalışmanın sonucu.

Geleneksel cihazlar dış kulak yolunu kullandıkları için bazı kişilerde enfeksiyonlara, tıkaç etkisine ve dolgunluğa neden olabilmekte. Dış kulağı ve orta kulağı tahrip eden hastalıklar ortaya çıkabilmekte. Bu sorunlar nedeniyle bireyler cihazlarını kullanmamaya başlayabilirler ve duyamamaya devam ederler.

Bu kişilerde kemiğe implante işitme uygulamaları iyi bir çözüm. Doğrudan kulak arkasındaki kemiğe monte edildiğinden, dış kulak yolu kullanılmaz. Kemiğe takılan işitme çözümlerini özellikle; iletim tipi işitme kaybı, mikst tip işitme kaybı ve sensörinöral işitme kaybı olan kişilere öneriyoruz."

İşitme sağlığı profesyonelleri arasında kemiğe implante edilebilir işitme çözümleri hakkında farkındalık düzeyinin çok düşük olduğunu da kaydeden Ardıç, "Odyologlar ve kulak burun boğaz uzmanları arasında farkındalığı artırmak için ulusal ve uluslararası mezuniyet sonrası eğitim programları yapılmalı.

Uzun yıllara dayanan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu çözümlerin bilinirliğinin arttırılması önemli." ifadelerini kullandı.

- "İşitme, sosyal yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için en önemli duyu"

Ardıç, işitmenin, insanların iyi bir eğitim alabilmeleri, işlerinde başarılı olabilmeleri ve sosyal yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan en önemli duyu olduğunu belirterek, "Sağlıklı işitemeyen kişiler hayatları boyunca etraflarındaki kişilerden geri kalırlar” dedi.

İşitme kayıplı bireylerin en büyük sorununun, topluma aktif olarak katılamamak olduğunu belirten Prof. Dr. Ardıç, şunları kaydetti; “Kendilerini öne çıkaracak bir şey yapmak istemezler. Kendileri ile alay edilmesinden korkarlar ve giderek içlerine kapanırlar. Bu kişilerin günlük yaşamla bağlantıları kopar.

Bu durum demans gibi hastalıkların erken yaşlarda tetiklenmesine yol açabilir. İşitme kayıplı bireylerin tedavilerinin ertelenmemesi çok önemli. Tedavinin geciktirildiği her gün işitme kayıplı bireyler toplumdan uzaklaşırlar, kendi kabuklarına çekilirler. Bir an önce işitebilmek için kendilerine en uygun çözüm yoluna başvurmaları gerekir.

Kemiğe implante işitme çözümlerinin maliyetinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. SGK, iki taraflı kulak gelişim bozukluğu, bazı durumlarda tek taraflı gelişim bozukluğu, cerrahi ile düzeltilemeyen bilateral konjenital dış ve orta kulak anamolileri ve yaygın timpanosklerozu olan hastalarda, iki taraflı mastoidektomi kavitesi bulunan, tedaviye dirençli kronik eksternal otiti olanlarda, bir kulakta tam işitme kaybı olup diğer kulakta iletim tipi veya mikst tipi işitme kaybı olan hastalarda, ortaya çıkan maliyetleri karşılıyor."

