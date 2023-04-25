Bin pişman etti! Fenerbahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Erling Haaland'ın yanına gidiyor

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de başlamış durumda. Yeni sezon için kolları erkenden sıvayan Sarı-Lacivertliler, birçok isimle temaslarını sürdürürken takımdan gönderilen bazı isimler Fenerbahçeli kurmayları bin pişman etmiş durumda.

İNGİLİZLER DUYURDU

Bu isimlerin başında ise 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer edilen Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae geliyor. Yeni takımındaki performansıyla alkış toplayan başarılı oyuncu için birçok Avrupa devi sıraya girerken İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GUARDIOLA HAYRAN KALDI

Habere göre, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Min-Jae için Premier Lig devi Manchester City devreye girdi. Haberde, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın Güney Koreli savunmacının hayranı olduğu ifade edilirken, Napoli'nin oyuncuyu tutmak istediği belirtildi. Öte yandan Kim Min-Jae ise Premier Lig'de oynamak istiyor.

LAPORTE'NIN YERİNE GELECEK

Premier Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Aymeric Laporte'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İngiliz devinin bu boşluğu Kim Min-Jae ile dolduracağının altı çizildi.

45 MİLYON EURO...

İngiliz ekibi Napoli ile anlaşma yolunu arayacak, aksi halde serbest kalma maddesini devreye sokacak. Kim Min Jae'nin güçlü ve agresif bir savunma oyuncusu vurgulanırken, başarılı oyuncu için 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu kaydedildi.

