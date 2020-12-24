SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Binali Kartal: Bahattin Şimşek'e ciddi bir dinlendirme gelecek

Binali Kartal: Bahattin Şimşek'e ciddi bir dinlendirme gelecek

FUTBOL HABERLERİ  | 24.12.2020 15:31 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, Fenerbahçe-Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan hakem Bahattin Şimşek'in, ciddi bir dinlendirme cezası alacağını söyledi. Kartal, ayrıca MHK'nin genç hakemlere daha fazla sahip çıkması gerektiğini de savundu.

Binali Kartal: Bahattin Şimşek'e ciddi bir dinlendirme gelecek

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, dün akşam sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Ancak bu mücadeleye skordan ziyade hakem Bahattin Şimşek'in kararları damga vurdu.

Turuncu-lacivertlilerden Rafael ve İrfan Can'ın yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'a gösterdiği kırmızı kartlar ile karşılaşmanın henüz başında Gustavo'nun, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahalede verdiği sarı kart ile özellikle Başakşehir camiasının tepkisini çeken genç hakemin söz konusu kararlarını FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

44500

"BİR HAKEM İYİ DİYE ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ VEREMEZSİNİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yoğun atama takvimiyle hakemleri yıprattığını savunan Kartal, "Bahattin Şimşek bu sezon önemli maçlarda görev alıyor ki bu maçları hak ediyor. Ancak bir hakem iyi diye üç günde bir maç veremezsiniz. Üç günde bir maç verdiğinizde diğer maçtaki performansını ararsınız. Dün akşam vasat bir maç idare etti ama bunda asıl sebep atama hatası" diye konuştu.

"SAHADAKİ HAKEM İLE VAR'IN BAKIŞ AÇISI ÇOK FARKLI"

Dün akşam VAR'ın başında olan Cüneyt Çakır'ın, Gustavo'nun pozisyonunda hakem Bahattin Şimşek'i ekran başına çağırmasına rağmen genç hakemin kararını değiştirmemesine ilişkin ise Binali Kartal, "VAR her çağırdığında kamuoyu karar değişecek gibi bekliyor. Ama sahadaki hakem ile VAR'ın bakış açısı çok farklı, VAR aldatır. Hakemin bakış açısına saygı duymak gerek. Bence hakemin yorumu VAR'dan daha kıymetli. Maçı VAR değil, hakem yönetmeli, günahı sevabıyla" ifadelerini kullandı.

"YÖNETEMEYEN YÖNETİCİLER HAKEMLERİ ATEŞE ATIYOR"

Bahattin Şimşek'e nasıl bir ceza verileceği yönündeki bir soruyu da eski hakem Kartal, şöyle cevaplandırdı:

"En dramatik taraf, bu maçın gözlemcisi de maçı görüntülerden tekrar tekrar izleyip, kamuoyunun genel bakışıyla hakem hakkındaki kararını verecek. Tepkiler özelikle güçlüler tarafından yapılınca daha dikkat çekiyor. Ciddi bir dinlendirme gelecek hakeme. Yazık olacak, yönetemeyen yöneticiler hakemleri ateşe atıyor."

"GENÇ HAKEM MAÇ VERİN AMA SAHİP DE ÇIKIN"

Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'nin yeni sezonda genç hakemlere önemli karşılaşmalarda görev verdiğinin hatırlatılması üzerine Binali Kartal, "Yönetemeyenlerin yönettiği bu ortamda gelecek karartılıyor. Ben hep söylerim işin başına ehil insanlar gelsin, hakemlikte kötü günler bitsin. 'Ben bilirim' egosundan kurtulmalı, iletişim, liyakat, hoşgörü ve ahde vefa çözüm yolu olmalı. Genç hakeme maç verin ama sahip de çıkın. Tugay Kaan Numanoğlu'na derbi maçı verdiler ama o da bunu beklemiyordu. Babası açıklamalar yaptı, Ali Koç'un şirketinde çalışıyor dediler. Ama MHK ve TFF yetkilileri çıkıp bir açıklama yapmadı. Bunu yapsalar milletin kafasından soru işaretleri gidecekti ve hakem de rahat edecekti" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
İşte Trabzon- G.Saray maçının hakemiİşte Trabzon- G.Saray maçının hakemi
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi
Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi
Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!
Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Burak Yılmaz'dan maçı kazandıran gol
Burak Yılmaz'dan maçı kazandıran gol
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Kartal: Bahattin Şimşek'e ciddi bir dinlendirme gelecek
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Cihat Arslan: Pozitif oyunumuzu sürdürmek istiyoruz
'Pozitif oyunumuzu sürdürmek istiyoruz'
BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Trabzonspor - G.Saray maçını Halil Umut Meler yönetecek
İşte Trabzon- G.Saray maçının hakemi
Şenol Güneş’ten, Özkan Sümer’e veda mesajı
Şenol Güneş’ten, Özkan Sümer’e veda mesajı
ÖZET | Gençlerbirliği - Ankaragücü maç sonucu: 1-1
Ankara derbisinde kazanan olmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.