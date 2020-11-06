YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Binali Yıldırım, İzmir'deki çadır kenti ziyaret etti:

Binali Yıldırım, İzmir'deki çadır kenti ziyaret etti:

İZMİR HABERLERİ  | 06.11.2020 15:15 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı, 1 ay içerisinde ağır hasarlılardan başlamak üzere binaların yeniden yapımına başlanacak ve önümüzdeki sene bitmeden önce de tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki depremde ağır hasar alan binaların yeniden yapımına 1 ay içinde başlanacağını bildirdi.

Binali Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile evleri yıkılanlar için kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Yıldırım, çocuklara da uzaktan eğitimde de kullanabilecekleri tablet hediye etti.

Yıldırım, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin depremden hemen sonra çok hızlı bir şekilde tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin imdadına koştuğunu söyledi. Depremde 114 can kaybı olduğunu hatırlatan Yıldırım, yaralıların büyük oranda iyileştiğini de belirtti.

- "Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor"

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileten Yıldırım, şunları söyledi:

"Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor. İlk andan itibaren oluşturulan İl Kriz Merkezi'nde arkadaşlarımız, tüm bakanlıklar olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Sahada da görüyorsunuz buradaki çadır kentte bütün kurumların görevlileri var. Sıcak aş dağıtılıyor 24 saat. Çadırlar ihtiyaçtan fazla. Yani yüzde 60'ı ancak dolu. Diğerleri de ihtiyaç oldukça hazır bekletiliyor. Bir yandan da sahada ağır, orta ve az hasarlı olmak üzere şu ana kadar 43 binin üzerinde bina elden geçirildi. Enkazlar da kaldırılıyor. Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı, 1 ay içerisinde ağır hasarlılardan başlamak üzere binaların yeniden yapımına başlanacak ve önümüzdeki sene bitmeden önce de tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor."

Yıldırım, depremin ilk anından itibaren yurdun her köşesinden akın akın vatandaşların koşup, zorda kalan İzmirlilere yardım etmek için seferber olduklarını da aktardı.

Belediyelerin, bakanlıkların ve devletin bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Valimiz, kaymakamlarımız gece gündüz 24 saat bölgelerinde olağanüstü bir gayretle çalıştılar. Özellikle İzmir milletvekillerimiz, arkadaşlarımız ilk andan itibaren enkaz kaldırma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları bitinceye kadar sahadan ayrılmadılar. Hala da her biri sahada gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası
Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası
Sümbül Dağı karla kaplandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Yeşilhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi
Yeşilhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi

İzmir Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
13:00
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
Ugetam’dan İzmirgaz’a Ziyaret
Ugetam’dan İzmirgaz’a Ziyaret
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.