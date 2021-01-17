YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Binanın elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Binanın elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

17.01.2021 18:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın elektrik panosunda meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın elektrik panosunda meydana geldi. Bina girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Panodan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanların ardından alevlere teslim olan panoda patlamalar meydana geldi. Bunun üzerine apartman sakinleri korku dolu anlar yaşayarak kendini sokağa attı.
Yangın tüpleriyle olaya müdahale eden bina sakinleri yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de gerekli kontrolleri sağladı ve yangın büyümeden önlendi. Bina sakinlerinden Ömer Filizfidanoğlu, “Voltajların inip yükselmesi büyük sorun oluyordu. Sonunda bina panomuz yandı. Çok sık voltaj dengesizliği yaşıyoruz. Sonuçta bir bina küle dönecekti. Yetkililerden, bölgemizdeki voltaj sorununa çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Kent Eczanesi
Yenikent
Kocacık Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Hendek’te yoğun kar mesaisi

Hendek’te yoğun kar mesaisi

Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu

Yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalara devam ediliyor

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalara devam ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.