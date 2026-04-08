Binanın tam ortasından otoyol geçiyor! Bu yapı görenleri şaşkına çeviriyor

Japonya’nın Osaka kentinde bulunan ve mimari dünyada eşi benzeri olmayan Gate Tower Building, sıra dışı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu ofis binasının en ilginç özelliği ise bir otoyol çıkış rampasının binanın orta katlarından geçiyor olması.

Bir yanda ofis çalışanları günlük mesaisine devam ediyor, diğer yanda birkaç metre ötelerinden araçlar hızla geçiyor… Japonya’da bulunan bu sıra dışı bina, şehir planlamasında yaşanan bir anlaşmazlığın ardından ortaya çıkan çözümle adeta imkansız denileni gerçeğe dönüştürdü. İlk bakışta inanması zor olan bu yapı, görenleri şaşkına çeviriyor.

5. VE 7. KAT ARASINDA OTOYOL VAR

1980’li yıllarda Hanshin Expressway Corporation, Ikeda Route isimli otoyol projesini hayata geçirmek istedi. Ancak güzergâh üzerinde bulunan arsa, Meiji döneminden beri aynı aileye aitti ve arazi sahipleri satışı reddetti.

Yaklaşık 5 yıl süren görüşmelerin ardından mühendisler sıra dışı bir çözüm geliştirdi:
Otoyol, binanın 5, 6 ve 7. katlarından geçecek şekilde projelendirildi.

BİNA İLE TEMAS ETMİYOR

İlk bakışta otoyol binanın içinden geçiyor gibi görünse de aslında yapı ile doğrudan temas etmiyor. Yol bağımsız kolonlarla destekleniyor. Binadan izole şekilde inşa edilmiş durumda ve özel bir koruyucu kaplama ile çevrili. Bu sistem sayesinde ofis çalışanları gürültü ve titreşimden minimum düzeyde etkileniyor.

ASANSÖR O KATLARI YOK SAYIYOR

Binanın en ilginç detaylarından biri de asansör sistemi.
Asansörler 4. kattan sonra doğrudan 8. kata çıkıyor. Yani otoyolun geçtiği katlar, teknik olarak “kullanım dışı” kabul ediliyor.

YASALAR BİLE DEĞİŞTİRİLDİ

Bu sıra dışı proje için Japonya’da imar ve yapı yönetmeliklerinde özel düzenlemeler yapıldı. Yani Gate Tower Building sadece mimari değil, hukuki açıdan da istisnai bir yapı olarak kabul ediliyor.

1992 yılında tamamlanan bina, Osaka’nın Fukushima bölgesinde yer alıyor ve yaklaşık 16 katlı bir ofis yapısı olarak kullanılıyor.

Şehirleşme ve altyapı projelerinin çatıştığı durumlarda ortaya çıkan bu yapı, bugün hem turistlerin hem de mimarlık meraklılarının ilgisini çekiyor. Bir yandan çalışanların ofis hayatı devam ederken, diğer yandan birkaç metre öteden araçların geçtiği bu bina, modern mühendisliğin sınırlarını zorlayan örneklerden biri olarak gösteriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu ülkede ahlaklı olmayana oturum izni verilmeyecek!Bu ülkede ahlaklı olmayana oturum izni verilmeyecek!
Görenler şaşırdı: Müşterisini çekici üzerinde traş ettiGörenler şaşırdı: Müşterisini çekici üzerinde traş etti

En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

