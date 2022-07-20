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Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

20.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen PKK'lı terörist Savaş Çelik'in farklı suçlardan da 8 arama kaydı bulunuyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yürütülen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit edildiği saldırının son faili olan PKK'lı terörist Savaş Çelik hakkında açılan dava, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te Binbaşı Kulaksız'ın evine gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili devam eden davanın iddianamesinde, "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, terörist Çelik'in saldırının yapılmasını kolaylaştırdığı, yardım ettiği ve saldırıya bizzat katıldığına dair bazı teröristler ile gizli tanıkların da ifadeleri yer alıyor.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise Çelik'in teröristlerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, terör örgütünün hiyerarşisi içinde yer aldığı kaydediliyor.

Saldırıya ilişkin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen Savaş Çelik'in farklı suçlardan da 8 arama kaydı bulunuyor.

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